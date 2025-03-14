Актрису Елену Яковлеву срочно госпитализировали из-за болей в животе

По имеющейся информации, Яковлева пожаловалась медикам на сильные боли в животе. У нее в анамнезе уже была язва желудка, поэтому актрису немедленно отправили в больницу и назначили обследование, а также соответствующую терапию.

«Предварительно, у нее — заболевание брюшной полости и новообразование в печени», — указал микроблог.

По утверждению самой Яковлевой, 11 лет назад она перенесла операцию из-за язвы желудка. Тогда же она попала в состояние клинической смерти, но врачи сумели спасти ей жизнь.

Елена Яковлева известна очень многим российским зрителям, она сыграла роли в большом количестве фильмов и сериалов. В частности, она играла главные роли в таких сериалах, как «Каменская» и «Склифосовский».

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге из общежития лицея было госпитализировано 20 учеников с диагнозом «острый гастроэнтерит». Всего за медицинской помощью обратились 27 обучающихся в возрасте от 16 до 18 лет, пожаловавшихся на боль в области живота.