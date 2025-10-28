Акула напала на дайвера у берегов США и попыталась откусить ему руку

В Соединенных Штатах произошло ЧП с участием акулы. Хищница напала в море на дайвера и попыталась откусить ему руку. Об этом сообщил телеканал CBS Miami.

Инцидент случился в субботу, 25 декабря. Группа дайверов совершала погружение в 30 км от Майами. Акула атаковала 46-летнего Йосвани Эчеваррия, выходца с Кубы. Она вцепилась ему в руку.

«Мне наложили 27 швов. Акула попыталась оторвать мне руку и могла легко это сделать», — указал пострадавший.

После нападения пловца отправили в больницу. Он сообщил, что теперь ему понадобится длительное время, чтобы восстановиться, в том числе и психологически. По словам Эчеваррии, пройдет много дней, пока он будет в состоянии снова погрузиться в воду, несмотря на всю любовь к плаванию.

Ранее сообщалось, что у побережья Лос-Анджелеса на 51-летнего американца акула напала прямо во время ночного заплыва. Хищница напала на пловца, укусив его за ноги, однако практически сразу отпустила его.