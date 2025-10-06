В США акула напала на спортсмена прямо во время соревнований, но не стала его есть

У побережья Лос-Анджелеса на 51-летнего американца акула напала прямо во время ночного заплыва, пишет издание Los Angeles Time (LOT).

Инцидент произошел, когда мужчина пытался преодолеть дистанцию от острова Санта-Каталина до материковой части Сан-Педро. Хищница напала на пловца, укусив его за ноги, однако практически сразу отпустила его.

Находящиеся поблизости люди на спасательной шлюпке оперативно пришли на помощь пострадавшему. Они извлекли его из воды и оказали первую медицинскую помощь.

Отмечается, что американец получил незначительные повреждения. Мужчина отказался от госпитализации.

Представители департамента пожарной безопасности Лос-Анджелеса заявили, что в этом районе акулы очень редко нападают на человека. По их словам, мужчине повезло, потому что хищница предпочла отпустить его, а не съесть.

Ранее сообщалось, что в Коста-Рике турист чудом выжил после нападения на 30-метровой глубине акулы.