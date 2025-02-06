Акула укусила туристку из РФ на Мальдивах из-за выходки местного гида

Российская туристка получила укус акулы во время отдыха на Мальдивах. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

Туристка отправилась отдохнуть на Мальдивские острова из России. 44-летнюю Елену включили в группу тех, кто отправился на прогулку в открытое море, чтобы искупаться и сделать красивые фотографии. Там экскурсантам встретилась группа акул. Гид из числа местных во время купания попытался привлечь внимание к хищницам, он взял россиянку за руку и начал буксировать в сторону опасных соседей. Из-за этого туристка начала захлебываться и стала отбиваться. Она нечаянно ударила рукой по одной из акул и в ответ получила укус.

«Россиянка рассказывает, что не стала паниковать и спокойно перебинтовала себе руку, чтобы не пугать остальных отдыхающих», — указал микроблог.

Ранее сообщалось, что российские туристы, которые отдыхают на Маврикии, стали переживать из-за перемены погоды. На острове усиливается циклон, и из-за неблагоприятных погодных условий люди кинулись запасаться водой и провизией. Отдыхающие не могут покинуть курорты из-за отмены рейсов.