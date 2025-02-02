SHOT: российские туристы на Маврикии паникуют из-за приближения циклона

На популярном среди туристов острове Маврикий в Индийском океане ожидается усиление циклона, что вызывает тревогу у российских отдыхающих, передает SHOT в своем Telegram-канале.

По информации, полученной из источников, в торговых точках наблюдается значительный рост числа посетителей. Это связано с тем, что жители и гости острова стремятся приобрести необходимые товары, учитывая неблагоприятные погодные условия.

«Местный прогноз обещает, что, помимо дождей, на Маврикий обрушится сильный ветер, поэтому туристов просят по возможности оставаться в отелях, на острове также могут ввести комендантский час. Периодически из-за сильного ветра задерживаются рейсы на остров», — говорится в публикации.

Специалисты по изучению погоды сообщают о приближении нескольких атмосферных вихрей, последний из которых ожидается 18 февраля.

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