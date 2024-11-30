Al Mayadeen: число погибших при взрыве дома в Газе выросло до семи человек

В центре Газы было взорвано жилое здание. При его обрушении погибло как минимум семь человек. Такие данные появились у телеканала Al Mayadeen.

Ливанские журналисты сообщили, что израильскими военными во время своего рейда в центре Газы было взорвано здание, которое было расположено в районе Аль-Рималь.В результате этого погибло не менее семи человек. Еще шестеро числятся пропавшими без вести.

Ранее сообщалось, что духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи призвал казнить израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху. По его мнению, это надо сделать за те преступления, которые совершает армия Израиля на территории сектора Газа и других землях. Пока в его отношении только выдан ордер на заочный арест, он выписан Международным уголовным судом.