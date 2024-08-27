Алаудинов: ВС РФ освободили Нижнюю Паровую и Нечаев в Курской области

Российские военные полностью очистили от украинских боевиков два населенных пункта в Курской области. Об этом в своем видеообращении в соцсетях проинформировал командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов.

Со слов военачальника, освобождены Нечаев и Нижняя Паровая. Оба населенных пункта были захвачены ВСУ в начале украинского вторжения в Курскую область несколько недель назад.

«Хочу сказать с радостью, что подразделение „Арбат“ сегодня уже зачистило окончательно Нижнюю Паровую и Нечаев — два населенных пункта, туда за ними зашли полк 1427. Получается, что уже этот участок тоже зачищен, взят под контроль», — заявил Алаудинов.

Генерал также добавил, что при отступлении вражеские войска понесли внушительные потери в боевой технике и живой силе.

Напомним, ВСУ атаковали часть Курской области 6 августа. В некоторых муниципалитетах в качестве меры предосторожности была объявлена временная эвакуация местного населения. В пятницу, 9 августа, Национальный антитеррористический комитет России заявил о введении на территории Курской, Белгородской и Брянской областей режима КТО. Позже на такие меры пошла и соседняя Белоруссия.

Ранее Алаудинов заявил, что полное освобождение Курской области от полчищ украинских боевиков стоит ожидать уже через два-три месяца.