Алаудинов назвал критической ситуацию для ВСУ в Курской области

Апти Алаудинов, генерал-лейтенант и заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, а также командир спецназа «Ахмат», заявил о критической ситуации для украинских войск в Курской области, передает РИА Новости.

По его словам, ВСУ опасаются масштабного наступления российской армии, чьи силы стали доступны после событий на Курской дуге. Алаудинов подчеркнул, что приоритетной целью, поставленной Киевом перед ВСУ, является удержание подконтрольных территорий.

Ранее глава спецназа «Ахмат» сообщил о ранении командира отряда с позывным Аид при выполнении задания.