Глава спецназа «Ахмат» сообщил о ранении командира отряда с позывным Аид

Командир одного из отрядов Вооруженных сил России под позывным Аид был ранен в ходе выполнения поставленной командованием задачи. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на заявление командира спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенанта Апти Алаудинова.

По словам Алаудинова, командира отряда ранят не впервые и поэтому он не может вспомнить, каким по счету стало последнее повреждение.

«Там на нем уже места, чтобы палец положить, нет без шрама и без следов ранения. Все нормально, ничего сверхъестественного… Будем живы — не помрем. Все хорошо», — сказал информационному агентству командира спецназа «Ахмат».

Ранее Алаудинов сообщал о том, что российские военные практически полностью освободили территорию Курской области от вээсушников.