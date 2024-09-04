Алаудинов назвал столкновения в Курской области ключевым моментом спецоперации

Современные события в Курской области являются определяющим сражением спецоперации, которое положит конец ее истории. Об этом сообщил заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны и командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов, сообщил ТАСС.

«Сейчас решающий бой как раз и происходит. Я думаю, что этот решающий бой и завершит историю СВО», — заявил Алаудинов.

По словам командира «Ахмата», за последние три недели украинская сторона понесла значительные потери и вряд ли сможет долго выдерживать, несмотря на то, что на курское направление были переброшены наиболее оснащенные западной техникой подразделения ВСУ.

«За счет того, что мы не сняли наши ресурсы с других участков фронта, донецкое направление уже пошло вперед, наши силы пошли вперед, и противник уже посыпался», — сказал Алаудинов.

ВСУ вторглись на территорию Курской области 6 августа. С тех пор идут бои между Вооруженными силами РФ и украинскими военными.

Минобороны регулярно сообщает об уничтожении техники и личного состава ВСУ в этом регионе.

В Курской, Белгородской и Брянской областях введен режим контртеррористической операции (КТО). В первых двух также объявлен федеральный режим чрезвычайной ситуации.

Ранее сообщалось, что ночью силы ПВО ликвидировали четыре БПЛА над тремя регионами РФ.