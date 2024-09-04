Ночью силы ПВО ликвидировали четыре БПЛА над тремя регионами РФ

За прошедшую ночь два дрона были сбиты в Белгородской области, один — в Курской, еще один — в Крыму, об этом сообщило Министерство обороны России.

Кроме этого, Черноморский флот уничтожил четыре беспилотных катера на северо-западе Черного моря.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил около 6:00 мск, что несколько воздушных целей были сбиты над Белгородом, Белгородским районом и Яковлевским городским округом. По его словам, пострадавших и значительных разрушений нет.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам дронов. Самая крупная атака произошла ночью 1 сентября, когда ПВО сбила 158 дронов, из которых 46 — над Курской областью.

Десятки беспилотников были уничтожены над Брянской и Воронежской областями. Также Москва и Московская область подверглись атакам дронов, которые пытались нанести ущерб нефтеперерабатывающим заводам.

Ранее сообщалось, что жительница Подмосковья пойдет под суд за жестокое обращение с грудным ребенком.