Попытки киевского правительства удержать контроль над Курской областью могут обернуться для Украины полной утратой территорий. Об этом заявил генерал-лейтенант Апти Алаудинов, командир спецназа «Ахмат» и заместитель начальника Главного военно-политического управления Минобороны, в интервью РИА Новости.

По его словам, украинские вооруженные силы сейчас отчаянно пытаются сохранить под своим контролем хоть какие-то территории. Однако такими темпами они рискуют потерять всю остальную Украину.

Алаудинов подчеркнул, что складывается впечатление, будто задача украинского командования — полное уничтожение личного состава ВСУ к концу конфликта, чтобы лишить страну мужского населения и ресурсов. Генерал напомнил о заявленной ранее позиции Киева — воевать до последнего украинца.

В начале марта российские войска начали крупномасштабное наступление в Курской области, в ходе которого за неделю было освобождено 30 населенных пунктов, включая Суджу. Потери украинской армии в этих боях превысили две тысячи человек.

Ранее Алаудинов назвал критической ситуацию для ВСУ в Курской области.