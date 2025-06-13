Алаудинов призвал мобилизовать миллион россиян на фоне угрозы Третьей мировой

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил о необходимости масштабной мобилизации в России. Он заявил, что страна должна быть готова к отражению серьезной атаки на фоне обострений на Ближнем Востоке. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на телеграм-канал командира.

Алаудинов заявил, что для подготовки к «уже начавшейся третьей мировой войне» требуется призвать от 500 тысяч до миллиона человек в России. Таким образом высокопоставленный военный прокомментировал эскалацию на Ближнем Востоке после израильских ударов по ядерным объектам Ирана.

«Я считаю, это мое лично мнение, что нам надо объявлять мобилизацию», — заявил Алаудинов

Напомним, что в результате атак ЦАХАЛа 13 июня погибли высшие военные руководители Ирана, включая командующего КСИР Хоссейна Салами и начальника Генштаба Мохаммада Багери. Жертвами также стали шесть иранских ядерных ученых. Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совбеза РФ, ранее предупредил о реальном риске ядерного конфликта в регионе.

Ранее сообщалось, что Flydubai отменила более 20 рейсов из России в ОАЭ на фоне обострения на Ближнем Востоке.