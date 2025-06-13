Flydubai экстренно отменила десятки рейсов из России в ОАЭ

Фото: [ Самолет в небе над Ленинским округом/Медиасток.рф ]

Эмиратская авиакомпания Flydubai экстренно отменила 22 рейса из России в Дубай 13-14 июня, оставив без вылета около тысячи пассажиров.

По данным Росавиации, отмены затронули 10 российских аэропортов, включая московские Шереметьево и Домодедово. Ситуация связана с обострением на Ближнем Востоке.

Напомним, после ударов ЦАХАЛа 13 июня по ядерному объекту в Натанзе и нефтезаводу в Тебризе, Тегеран запустил волну дронов и пообещал жесткий ответ. Российский МИД уже осудил действия Израиля, назвав их провокационными.

Flydubai не объявила, когда возобновит обычное расписание. Все будет зависеть от актуальной обстановки в регионе.

Ранее сообщалось, что ядерный объект в Иране снова подвергся атаке Израиля.