Алаудинов рассказал о подбитом танке «Абрамс» в Курской области

Также бойцы «Ахмата» уничтожили с десяток другой техники ВСУ.

Алаудинов отметил, что противник накануне активных действий не предпринимал, а вот у российской армии «дела идут очень хорошо».

«Мы с вами должны осознанно для себя сделать вывод окончательно, раз и навсегда, что Россия обречена на победу», — подчеркнул генерал.

Ранее Апты Алаудинов рассказал, что российские войска остановили продвижение противника в Суджанском районе Курской области.