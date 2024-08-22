Алаудинов рассказал о подбитом танке «Абрамс» в Курской области
Фото: [t.me/AptiAlaudinovAKHMAT]
Российские военные подбили на курском направлении американский танк Abrams, сообщил заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.
Также бойцы «Ахмата» уничтожили с десяток другой техники ВСУ.
Алаудинов отметил, что противник накануне активных действий не предпринимал, а вот у российской армии «дела идут очень хорошо».
«Мы с вами должны осознанно для себя сделать вывод окончательно, раз и навсегда, что Россия обречена на победу», — подчеркнул генерал.
Ранее Апты Алаудинов рассказал, что российские войска остановили продвижение противника в Суджанском районе Курской области.