Алаудинов: российские войска успешно отбивают все атаки ВСУ в Курской области

Спецназ «Ахмат» и другие подразделения ВС РФ полностью контролируют обстановку в Курской области и отражают попытки украинской армии пробиться сквозь заслоны. Об этом сообщил командир «Ахмата» генерал-майор Апти Алаудинов, его слова привели РИА Новости.

По словам генерала, боестолкновения между противоборствующими сторонами на территории региона идут круглые сутки. Основные пункты продвижения неприятеля перекрыты российскими частями, среди которых находится и «Ахмат».

«На данный момент обстановка подконтрольная и все нормально», — указал журналистам Алаудинов.

Он добавил, что российские войска дают противнику очень эффективный отпор.

Ранее сообщалось, что российским властям удалось обменять 115 своих военнослужащих, которые попали в плен по итогам боев в Курской области. Сейчас все они находятся в Белоруссии, где им оказывают медицинскую и психологическую помощь.