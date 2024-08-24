Россия и Украина произвели обмен пленными, по итогам которого в РФ вернутся те, кто был пленен на территории Курской области. Об этом сообщило Министерство обороны РФ в своем телеграм-канале.

По заявлению представителей минобороны, обмен происходил по формуле 115х115.

«С подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 115 российских военнослужащих», — указали в военном ведомстве.

Посредником при этом процессе, а также переговорах, выступили Объединенные Арабские Эмираты. Сейчас все россияне, которые были освобождены по итогам обмена, находятся в Белоруссии. Им там оказывают медицинскую и психологическую помощь. Вчерашним узникам дали возможность связаться со своими семьями и близкими. В дальнейшем их переправят в Россию для проведения лечения, а также реабилитации.

Ранее сенатор Волошин назвал американских наемников прекрасным обменным фондом. Некоторые из них приняли участие во вторжении в Курскую область, но таких бойцов ожидает либо гибель, либо плен.