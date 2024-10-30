Албания экстрадировала в Россию криминального авторитета Игоря Кокунова
Албанские власти экстрадировали в РФ криминального авторитета Игоря Кокунова
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Игоря Кокунова, которого российское правосудие обвиняет в занятии высшего положения в преступной иерархии, экстрадировали на родину. Его выдала в РФ Албания. Об этом сообщил ТАСС.
Журналисты привели слова Ирины Волк, официального представителя Министерства внутренних дел. Процедура доставки в Россию была выполнена сотрудниками российского бюро Интерпола, а также ФСИН РФ.
«Из Республики Албания в Российскую Федерацию экстрадирован россиянин Игорь Кокунов, который обвиняется в занятии высшего положения в преступной иерархии», — указала она.
Кокунов, по мнению правоохранителей, с 1993 года занимает одно из высших положений в преступной иерархии. Он пользуется большим авторитетом в криминальном мире. Против него было возбуждено уголовное дело по данной статье, вследствие чего он был задержан в Албании, и по запросу российских властей Кокунова передали в Тиране на руки правоохранителям из РФ.
Ранее сообщалось, что на свободу после отбытия срока вышел еще один криминальный авторитет, Андрей Кочуйков, более известный как Итальянец. Он отбыл в колонии срок в 8 лет и 10 месяцев, после чего был освобожден.