Албания экстрадировала в Россию криминального авторитета Игоря Кокунова

Игоря Кокунова, которого российское правосудие обвиняет в занятии высшего положения в преступной иерархии, экстрадировали на родину. Его выдала в РФ Албания. Об этом сообщил ТАСС.

Журналисты привели слова Ирины Волк, официального представителя Министерства внутренних дел. Процедура доставки в Россию была выполнена сотрудниками российского бюро Интерпола, а также ФСИН РФ.

«Из Республики Албания в Российскую Федерацию экстрадирован россиянин Игорь Кокунов, который обвиняется в занятии высшего положения в преступной иерархии», — указала она.

Кокунов, по мнению правоохранителей, с 1993 года занимает одно из высших положений в преступной иерархии. Он пользуется большим авторитетом в криминальном мире. Против него было возбуждено уголовное дело по данной статье, вследствие чего он был задержан в Албании, и по запросу российских властей Кокунова передали в Тиране на руки правоохранителям из РФ.

Ранее сообщалось, что на свободу после отбытия срока вышел еще один криминальный авторитет, Андрей Кочуйков, более известный как Итальянец. Он отбыл в колонии срок в 8 лет и 10 месяцев, после чего был освобожден.