Криминальный авторитет Итальянец освобожден из тюрьмы

Андрей Кочуйков, более известный как Итальянец, считается ближайшим соратником Шакро Молодого и недавно вышел на свободу, сообщил РЕН ТВ.

На опубликованных кадрах видно, как Итальянец покидает стены колонии с тростью и уезжает на автомобиле марки «Мерседес». На вопросы журналистов он не дал никаких комментариев.

В результате перестрелки на Рочдельской улице в Москве в 2015 году суд приговорил Итальянца к восьми годам и десяти месяцам колонии строгого режима.

Генеральная прокуратура России в октябре 2017 года признала Захария Калашова, более известного как Шакро Молодой, «главой российского криминального мира».

Итальянец, по версии следствия, устанавливал контакты с правоохранительными органами, обеспечивал безопасность Шакро и за его счет закупал оружие, боеприпасы, автомобили, средства для прослушки и другое. Оба — Шакро и Итальянец — не признали свою вину.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье будут судить криминального авторитета за заказные убийства, совершенные 14 лет назад.