Журналисту Глебу Пьяных* за нарушение закона об иноагентах грозит уголовное дело

Российский журналист Глеб Пьяных* может стать фигурантом уголовного дела, информирует ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как рассказали в полиции, причиной тому неоднократное нарушение обязанностей иноагента.

«В настоящее время для этого есть все основания», — рассказал собеседник агентства.

Отмечается, что за последний год Пьяных* систематически выкладывал в своих соцсетях материалы, не маркируя их положенной плашкой иноагента.

Ранее сообщалось, что певец Андрей Макаревич*, внесенный в список иноагентов, готов выступить перед российскими гражданами за 100 тыс. евро (около 10 млн руб.).

* — включены в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России.