Алексей Леденев признался в хищении у концерна «Калашников»

Алексей Леденев, один из основателей компании «Интертехника», которая выполняла подрядные работы, последовал примеру своего делового партнера Алексея Морохова и признался в совершении преступления. Речь идет об уголовном деле, связанном с хищением свыше 32 млн руб., которое произошло при поставках некачественных комплектующих для концерна «Калашников» в рамках государственного оборонного заказа, сообщил ТАСС.

В материалах дела указано, что вина Леденева А. С. в инкриминируемом ему деянии подтверждается комплексом собранных улик.

В частности, это показания свидетелей и обвиняемого Морохова А. С., чистосердечное признание самого Леденева А. С., а также информация, полученная в ходе оперативно-разыскных мероприятий.

В ноябре 2024 года следственные органы Ивановской области начали расследование масштабного хищения средств у концерна «Калашников».

В рамках этого дела под стражу был заключен Алексей Морохов, технический директор «Интертехники» и руководитель компании «Ивановские ковши».

Морохов не только признал свою вину, но и заключил сделку со следствием. Позже стало известно о причастности к делу Алексея Леденева, которому предъявлено обвинение, а в качестве меры пресечения избран домашний арест.

Ранее сообщалось, что главу АО СХП «Терский» на Ставрополье Шебзухова объявили в международный розыск.