Алла Пугачева украла в Новосибирске мобильник и получила за это срок

В Новосибирске прошел суд над Аллой Пугачевой за кражу мобильного телефона. Ей назначили условный срок, об этом сообщил ТАСС.

Издание сослалось на информацию, полученную от пресс-службы судов общей юрисдикции. Дело жительницы Новосибирска Аллы Пугачевой, тезки известной певицы, рассматривалось в Ленинском районном суде. Женщина ночью устроила кражу в больнице № 34, когда находилась в травматологическом отделении. Она взяла устройство у спящей пациентки. Ущерб составил 7 тыс. руб. Сама обвиняемая полностью признала вину.

«Приговором суда Пугачева признана виновной, ей назначено наказание в виде в виде лишения свободы на срок один год. Наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком один год», — указали журналистам.

Ранее сообщалось, что суд отправил в СИЗО бойца ММА, осквернившего памятник ветеранам МЧС в Москве. Сторона обвинения указала, что при задержании Исмаилов сопротивлялся сотрудникам правоохранительных органов и предпринял попытку скрыться, что было квалифицировано следователем как побег.