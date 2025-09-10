Аллигатор убил двухлетнего ребенка в Диснейленде во Флориде

Семья американцев по фамилии Грейвс из штата Небраска приехала во Флориду и посетила парк Диснейленд. Она отдыхала на берегу искусственного озера на курорте «Гранд Флоридиан», когда на двухлетнего Лейна напал аллигатор. Рядом с этим местом висели знаки, запрещающие купание. Взрослые пытались отбить ребенка у хищника, но безуспешно. Отец мальчика получил царапины, а аллигатор скрылся в воде вместе со своей жертвой.

Местные власти позже заявили, что на протяжении последующей ночи было обнаружено и усыплено пять аллигаторов, но тело мальчика нашли еще позже. Судя по всему, он утонул в пасти у аллигатора, именно это стало причиной его гибели. Директор по связям с общественностью компании Disney Джеки Валер выразила соболезнования семье от лица организации. Комиссия по охране дикой природы штата утверждает, что эта трагедия является первый случаем гибели от аллигатора в Диснейленде за 45 лет существования парка.

