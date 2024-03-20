Америка начала операцию по эвакуации своих граждан с Гаити

Соединенные Штаты Америки приступают к эвакуации своих граждан из карибской страны Гаити. Об этом заявил замруководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател.

Обстановка в Гаити существенно испортилась после землетрясения и убийства президента Жовенеля Моиза. В городах активизировались преступные группировки, которые захватывают контроль над районами. Многие жители сомневаются, что в республике что-то изменится в ближайшие годы. Не желая терять время граждане США выразили желание покинуть полуостров.

В Америке согласились помочь соотечественникам. Однако Ведант Пател уточнил, что им помогут добраться из Порт-о-Пренса до аэропорта Санто-Доминго (Доминикана). Далее американцам придется добираться до штатов своими силами.

Гаити по предварительным данным покинут 1,6 тысячи граждан США. Всего карибское государство населяют свыше 10 млн человек.

Ранее сообщалось, что танки НАТО не оправдали надежды Киева.