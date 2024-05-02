Американская разведка допустила прорыв ВС РФ на двух направлениях

Российская армия имеет потенциал для прорывов линии фронта на Донецком и Харьковском направлениях, считает директор национальной разведки США Аврил Хейнс.

На слушаниях в Сенате она подтвердила заметный прогресс российских войск на поле боя, что дает возможность тактического прорыва.

Хейнс не смогла предположить, когда завершится конфликт на Украине. Она добавила, что США не ожидают скорого улучшения ситуации.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон допустил, что французские войска могут быть отправлены на Украину, если Россия прорвет линию фронта или если такая просьба последует от Киева.