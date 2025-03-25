Американская разведка оценила шансы России на победу в конфликте на Украине
Разведка США: армия РФ не сможет одержать полную победу над Украиной
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Российская армия не сможет полностью достичь победы на украинской территории, такое положение содержится в докладе американской разведки. Об этом сообщила «Лента.ру».
Разведка США предоставила свой ежегодный доклад для конгресса, где оценивается уровень угроз для страны. В нем говорится, что Россия не сможет полностью разгромить украинскую армию.
«Она сохраняет необходимый импульс, поскольку текущая ситуация на поле боя складывается в пользу российской стороны», — указано в документе.
Эксперты добавили, что боевые действия в случае их продолжения еще более ослабят Украину на линию фронта. ВСУ не смогут одержать победу, даже если Запад попытается «навязать России свои условия».
Ранее сообщалось, что в этом же докладе выражена сильная обеспокоенность тем опытом, который российская армия наработала в части противостояния западным вооружениям. За время СВО ВС РФ научились противодействовать различным системам, которые производятся на Западе. Это, по мнению разведчиков, становится вызовом для Соединенных Штатов.