Американская военная база в Сирии снова под обстрелом

Военная база США, расположенная в районе газового месторождения Конико, недалеко от Дейр-эз-Зора на востоке Сирии, подверглась ракетному обстрелу в пятницу. Это уже второй обстрел за последние четыре дня. Об этом сообщил местный источник агенству РИА Новости.

«Три ракеты упали на территории базы и вызвали сильные взрывы внутри, после чего в небо над этим районом были подняты вертолеты», — заявил источник РИА Новости.

Предыдущий обстрел военной базы США на востоке Сирии произошел 8 октября. Перед этим инцидентом американские войска с базы, расположенной на газовом месторождении Конико, нанесли три удара по штабам шиитских сил, поддерживающих сирийскую армию, в районе Хавиджа-Сакр, к северу от Дейр-эз-Зора. Конфликты между американскими силами и шиитскими группировками продолжаются уже неделю.

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