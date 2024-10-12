В украинских Сумах новый вызрыв

В Сумах прогремел взрыв на фоне объявленной воздушной тревоги. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинский телеканал "Общественное".

По данным агенства, в пятницу вечерние новости уже сообщали о взрывах в этом городе.

С 10 октября 2022 года, через два дня после теракта на Крымском мосту, российские вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре, полагая, что за атакой стоят украинские спецслужбы. Удары направлены на объекты энергетики, оборонной промышленности и военного управления по всей стране. В результате, воздушная тревога объявляется каждый день в различных регионах Украины, а иногда и по всей стране

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