Американские эксперты: ближайшее российское наступление будет сосредоточено на западе ДНР

Ожидаемое в ближайшие месяцы российское наступление может быть сконцентрировано на западе Донецкой народной республики, считают в американском Институте изучения войны.

По оценке экспертов, субботняя массированная танковая атака показала, что российское командование собирается развивать успех в районе Авдеевки.

В публикации отмечается, что Россия сосредотачивает свои силы на всей линии боевого соприкосновения, и ударов можно ожидать на всей оси от Херсона до Харькова. Однако в институте полагают, что у России не хватит сил для атаки на всех направлениях одновременно. Поэтому российское командование выберет для прорыва одно направление, уверяют эксперты.

Ранее военкоры сообщали, что сегодня российские войска освободили населенный пункт Водяное на Авдеевском направлении. В доказательство приводилось видео с российским флагом на одном из полуразрушенных домов.