Российские войска освободили еще один населенный пункт в Донбассе. Военкоры сообщают о полном освобождении Водяного на Авдеевском направлении.

По данным военкоров, 9-я гвардейская мотострелковая бригада 1-го армейского корпуса выбила врага с позиций и полностью заняла населенный пункт.

Публикуется видео с российским флагом, водруженным на крыше одного из полуразрушенных зданий.

Минобороны полное освобождение Водяного еще подтверждало. Накануне в сводке ведомства сообщалось об улучшении позиций и нанесении огневого поражения противнику.

Ранее сообщалось, что российские бойцы уничтожили еще один американский танк Abrams на Авдеевском направлении.