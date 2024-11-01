Американские эксперты оценили тренировку российских ядерных сил

В России прошла тренировка ядерных сил. На Западе отметили, что данные учения проводились на фоне общей мировой напряженности. Такую точку зрения высказал журнал Military Watch .

Специалисты отметили в своей статье, что видео, которые распространило Минобороны РФ, подтверждает запуск межконтинентальных баллистических ракет. Во время тренировки проводилась имитация удара по вероятному противнику.

«Учения проходили в период высокой напряженности с западным блоком, в то время как западные страны рассматривают возможность совместных с Украиной ударов по целям на российской территории», — отметили они.

Эксперты добавили, что большая вовлеченность Запада в украинский конфликт может втянуть его в открытое противостояние с Россией.

Ранее президент Путин заявил, что применение ядерного арсенала является для РФ самым крайним шагом для обеспечения национальной безопасности. Он добавил, что мировая напряженность и угрозы со стороны НАТО заставляют держать в полной боеготовности силы стратегического назначения.