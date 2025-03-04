Американские спецслужбы и военные продолжают передавать разведданные Украине

В сфере разведки между Украиной и США осталось все по-старому. Киев продолжает получать данные от американцев, как это было ранее. Об этом сообщило издание «РБК-Украина».

Журналисты сослались на информацию, полученную в военно-политических кругах. Несмотря на приостановку военной помощи со стороны США, украинские спецслужбы и военные продолжают получать разведывательные данные от американской стороны в полном объеме.

«Что касается передачи разведывательной информации или обмена ею, то тут пока никаких изменений украинские органы еще не ощутили, тут пока все как раньше», — указал им осведомленный собеседник.

Ранее сообщалось, что решение Белого дома о приостановке на паузу военной помощи из США коснулось не только тех грузов, которые еще находятся в Соединенных Штатах. Это указание затронуло и те вооружения, которые еще только идут в Европу и даже находятся на европейской территории, в том числе и на логистических базах в Польше.