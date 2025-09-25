Американские ученые разработали новую математическую модель турбулентности

Новая математическая модель турбулентности, разработанная доктором Бьорном Бирниром из Калифорнийского университета, претендует на звание наиболее точного из существующих инструментов для описания этого сложного физического явления. Указанные выводы открывают перспективы для кардинального улучшения безопасности и комфорта авиаперелетов. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Суть разработки заключается в возможности с беспрецедентной точностью моделировать поведение воздушных потоков, что является ключом к решению двух фундаментальных задач. Как поясняет сам ученый, это позволит инженерам проектировать самолеты с аэродинамическими характеристиками, лучше приспособленными к реальным условиям. Параллельно метеорологи смогут давать более детальные и заблаговременные прогнозы турбулентности для конкретных маршрутов и высот.

Практическим последствием внедрения этой модели станет значительное снижение рисков для авиации. Пилоты, получая точные данные о зонах турбулентности, смогут заблаговременно менять курс или высоту, избегая не только неприятных для пассажиров «болтанок», но и потенциально опасных ситуаций. Это подтверждает опытный пилот Томас К. Карни, отмечая, что детализация модели напрямую влияет на качество информации для экипажа.

Итогом многолетних исследований стало приближение к решению проблемы, которую нобелевский лауреат Ричард Фейнман называл главной нерешенной загадкой классической физики. Хотя турбулентность, определяемая множеством быстро меняющихся переменных, остается чрезвычайно сложной задачей, модель Бирнира знаменует собой качественный скачок, способный перевести авиационную отрасль на новый уровень предсказуемости и надежности.

