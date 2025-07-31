Десятки людей в США попали в больницу после прерванного из-за турбулентности авиарейса

Рейс авиакомпании Delta Air Lines был экстренно прерван в Соединенных Штатах. После незапланированной посадки было госпитализировано 25 пассажиров, об этом сообщил ТАСС.

Авиалайнер Airbus A330-900 вылетел из Солт-Лейк-Сити в Амстердам, но столкнулся с сильной турбулентностью. После этого ему пришлось срочно садиться в аэропорту Миннеаполиса. Его посадки уже ждали медики, которые оценили состояние как всех пассажиров, так и членов экипажа.

«25 человек из числа находившихся на борту были доставлены в местные больницы для дальнейшего обследования и лечения», — указали представители авиакомпании.

Ранее сообщалось, что в Соединенных Штатах произошло ЧП. Там разбился истребитель F-35B. Самолет вылетел с военно-морской авиабазы Лемур и рухнул в поле в округе Фресно. Пилот перед падением воздушного судна успел катапультироваться. На земле также никто не пострадал.