Американские власти задержали россиянку, которая напала на пограничника

Американские власти задержали гражданку России, обвиняя её в нападении на сотрудника пограничной службы. По данным Минюста США, россиянка Олеся Сумина поцарапала пограничника при возвращении в США из Канады.

Инцидент произошёл 9 октября. 43-летняя Сумина, путешествовавшая с двумя детьми, покинула США и направилась в Канаду. Она пыталась подать заявление на убежище. Однако Канадская пограничная служба отказала ей и вернула обратно на пункт пропуска в городе Баффало, штат Нью-Йорк.

Во время поездки пограничникам стало тяжело справляться. Кроме того, женщина плевала внутри автомобиля. После с ней попытались поговорить с помощью переводчика. Однако, это не принесло никаких результатов.

«Сумина не сотрудничала на протяжении всего интервью и не хотела предоставлять личную информацию. Когда офицеры попытались получить доступ к сотовому телефону Суминой, она схватила телефон и быстро положила его в карман. Когда офицеры попытались забрать телефон, Сумина быстро стала агрессивной,… схватила их за рубашки, царапала и впивалась в запястье и левую руку одного офицера», — заявили в американском минюсте.

В результате россиянку задержали. Женщине предъявили обвинение в нападении на пограничника. Как сообщили в Министерстве юстиции США, если её признают виновной, она может получить максимальное наказание в виде восьми лет тюремного заключения.

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