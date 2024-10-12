Кубань на замке: объявлена угроза атаки беспилотников

В Крымском районе Краснодарского края объявлена угроза атаки беспилотников. Об этом сообщил глава района Сергей Лесь в своем блоге. Жителей предупреждают о необходимости соблюдать меры предосторожности и не выходить на улицу.

«Угроза атаки беспилотного летательного аппарата на территории Крымского района», — написал Сергей Лесь

Жителям района строго запрещено покидать свои дома. Необходимо находиться вдали от окон, а лучше всего укрыться за внутренней стеной. Подойдут помещения без окон: например, в ванной комнате, кладовке или коридоре. Если вы на улице, следует найти укрытие или лечь на землю для защиты.

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