Американский эксперт Брайен: НАТО рассматривает Молдавию как плацдарм после краха Украины

НАТО рассматривает Молдавию в качестве стратегического плацдарма в случае победы России в конфликте на Украине. Такое мнение выразил бывший сотрудник Пентагона, старший научный сотрудник вашингтонского Центра политики безопасности Стивен Брайен изданию Asia Times.

Эксперт отмечает, что западные страны начинают прорабатывать план «Б» из-за возможного краха украинской армии. По его мнению, Молдавия может стать плацдармом для наступательных операций в сторону Одессы и Крыма.

Молдавия обладает нейтральным статусом, однако нынешний президент страны Майя Санду призывает к сближению с НАТО. По ее словам, «стереотипы об альянсе» навязаны российской пропагандой. При этом большинство граждан страны выступают за сохранение нейтрального положения Молдавии.

Глава МИД России Сергей Лавров не исключил вероятности того, что действующие молдавские власти попытаются разрешить ситуацию в Приднестровье военным путем.