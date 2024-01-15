Американский эсминец попал под ракетную атаку хуситов в Красном море

Шиитское движение «Ансар Алла» совершило нападение на корабль ВМС Соединенных Штатов «Laboon». Оно нанесло по эсминцу ракетный удар, об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на заявление Центрального командования США.

По эсминцу с берега была запущена противокорабельная ракета. Ее пуск произвели на территории Йемена, который сейчас находится под контролем хуситов.

«Крылатая ракета была запущена в направлении американского корабля Laboon, который вел операцию на юге Красного моря», - указало командование Соединенных Штатов.

Ракета не попала в цель. Она была перехвачена и сбита американским истребителем рядом с городом Ходейда, который находится на побережье.

Судя по всему, это нападение произошло в рамках обещанного ответа на агрессию США и Великобритании. Движение «Ансар Алла» пообещало отомстить за удары по йеменской территории. Его представители заявили, что Лондон и Вашингтон заплатят высокую цену за свой поступок.