Американский генерал назвал первые цели Китая при его конфликте с США

Спутники станут первой и наиболее вероятной целью для КНР в случае, если разразится прямой конфликт между этой страной и Америкой. Так считает Ченс Солтцман, глава управления космических операций Космических сил ВС США. Его точку зрения привело РИА Новости.

Высокопоставленный военный отметил огромную важность космоса для получения стратегического преимущества над противником.

«Крайне высока вероятность того, что именно спутники станут одними из первых жертв любого конфликта между США и Китаем», — указал он.

Солтцман добавил, что КНР демонстрирует свое желание играть ведущую роль в космическом пространстве. По его мнению, Китай игнорирует общепринятые нормы по части использования космоса, и тем самым он представляет серьезную угрозу для Соединенных Штатов. Даже региональные конфликты при их выходе в космос немедленно приобретут глобальный характер. По утверждению генерала, по этой причине Америке нужны те средства, которые позволят победить противокосмические вооружения у противника.

Ранее сообщалось, что главком сил НАТО в Европе во время своего выступления высоко оценил мощь российской армии. Генерал Каволи заявил, что ВС РФ очень активно повышают свои возможности, наращивая выпуск боеприпасов и увеличивая численность своего личного состава.