Украина может потерять контроль почти над половиной своих территорий, заявил американский профессор Джон Миршаймер.

По его мнению, «русские присоединят еще четыре области». При этом политолог не уточнил, о каких конкретно регионах идет речь.

Он пояснил, что баланс сил существенно изменился в пользу России, которая имеет значительное преимущество в вооружении и людских резервах.

На прошлой неделе министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что ВСУ с начала года потеряли 71 тысячу военнослужащих и 11 тысяч техники. Эти показатели существенно превосходят прошлогодние.

Ранее экс-разведчик США Скотт Риттер предположил, что в скором времени Одесса и Харьков перестанут быть украинскими городами.