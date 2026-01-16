Американский самолет пятого поколения F-35 Lightning II пропал в Тихом океане после сигнала ЧС

Американский истребитель-бомбардировщик пятого поколения F-35A Lightning II подал сигнал бедствия во время полета над территорией Японии, после чего пропал с радаров в акватории Тихого океана, сообщил телеграм-канал SHOT со ссылкой на данные сервиса слежения за воздушным движением.

Отмечается, что самолет передал общепринятый в авиации аварийный код 7700. Этот сигнал означает возникновение на борту чрезвычайной ситуации (ЧС), требующей немедленного внимания диспетчерских служб и координации действий экстренных оперативных подразделений.

Вскоре после передачи сигнала отметка воздушного судна исчезла с экранов радаров. Точные причины происшествия в не известны, ведутся поисково-спасательные работы.

F-35A — одна из основных модификаций многофункционального малозаметного истребителя пятого поколения F-35 Lightning II. Самолет совершил первый полет в 2006 году и был принят на вооружение Военно-воздушных сил США десять лет спустя, в 2016 году.

Истребитель предназначен для выполнения широкого круга задач, включая завоевание превосходства в воздухе и поражение наземных целей. Среди прочего, он способен нести термоядерные авиационные бомбы B61-12.

