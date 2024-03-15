Американский сенатор Круз заявил о небывало высокой опасности терактов в США

Страна подвергается очень высокой угрозе террористических актов, которой не наблюдалось с 2001 года. Причиной этого стал миграционный кризис. Так считает сенатор от штата Техас Тед Круз. Его мнение привел телеканал Fox News.

По его мнению, несмотря на угрожающее положение, которое сложилось в Соединенных Штатах, администрация Байдена не делает ничего, чтобы улучшить ситуацию. Белый дом только ухудшает ее, когда ввозит новых мигрантов. Причиной этого являются интересы демократической партии.

«Это вторжение. И это вторжение, которое нужно демократам по политическим причинам. А цена за контроль их партии — гибель людей», - указал он.

Из-за наплыва иностранцев Америка подвергается самой большой опасности с момента атаки ее террористами в 2001 году. Именно поэтому с нелегальной миграцией надо что-то решать, так считает Тед Круз.

Ранее этот же сенатор раскритиковал решение правительства прекратить поставки сжиженного газа в Евросоюз. Круз назвал этот шаг самым настоящим подарком Путину, и ослаблением Соединенных Штатов.