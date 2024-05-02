Американский суд дал тринадцать лет тюрьмы украинскому хакеру

Вчера, 1 мая, Северный суд штата Техас вынес свой приговор Ярославу Васинскому. Гражданин Украины получил за киберпреступления более 13 лет тюремного заключения. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление министерства юстиции Соединенных Штатов.

Украинский хакер был задержан в Польше почти три года назад. Позже его экстрадировали в США. Суд признал, что Васинский причастен к более чем 2,5 тысячам атак, которые проводились с помощью программ, вымогающих деньги.

«Гражданин Украины был приговорен сегодня к 13 годам и 7 месяцам тюремного заключения, а также обязан выплатить более $16 млн в качестве штрафа», - заявили в американском минюсте.

Жертвой группы хакеров, в которую входил Васинский, стали порядка полутора тысяч организаций по всему миру. В обвинительное заключение вошли наименования только десяти пострадавших компаний.

Ранее сообщалось, в Омской области под арест был взят заместитель главы управления по вопросам миграции. Его заподозрили в превышении должностных полномочий, а также в получении взятки.