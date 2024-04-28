В Омской области арестовали замглавы управления по вопросам миграции

Заместителя руководителя управления по вопросам миграции УМВД РФ по Омской области арестовали, сообщает СУСК России по региону. Его подозревают в превышении должностных полномочий и получении взятки.

По решению суда 38-летнего замглавы арестовали на два месяца. Уголовное дело возбуждено по пунктам «г, е» части 3 статьи 286 УК РФ, а также по части 3 статьи 290 УК РФ.

На данный момент в отношении арестованного проводятся следственные действия. Сотрудникам СК РФ предстоит установить все обстоятельства преступления, а также установить причастных лиц.

По версии следствия, замглавы за взятки выдавал разрешения на временное проживание на российской территории иностранным гражданам.

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