Суд штата Калифорнии отклонил ходатайство, по которому с Хантера Байдена было бы снято обвинение в неуплате налогов на крупную сумму. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

Сыну нынешнего главы Белого дома вменяют нарушения в сфере уплаты налогов. Хантер Байден не выплатил налоги на 1,4 миллиона долларов, в результате чего обвиняется по девяти различным пунктам. Его адвокаты ходатайствовали с него этих обвинений и настаивали, что дело является политически мотивированным.

«Ходатайства отклонены», - сказано в судебных материалах.

По совокупности обвинений Байдену-младшему грозит до 17 лет лишения свободы. Следствие считает, что обвиняемый вместо уплаты налогов вел роскошную жизнь, употреблял наркотики и алкоголь. Сам Хантер утверждает, что во всех его бедах виновны республиканцы, которые начали проводить кампанию против его отца.

Ранее пресса сообщила об очередном ляпе, который допустил Джо Байден. На этот раз он перепутал Украину с Афганистаном и Ираком. Он оговорился и публично заявил, что армии Соединенных Штатов не стоило лезть на украинскую территорию.