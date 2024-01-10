Американский журнал пообещал Украине новые мощные удары обновленными дронами «Куб» со стороны ВС РФ

Эти беспилотники и в старой версии имели потрясающие возможности. После модернизации они станут еще страшнее для ВСУ, так считает издание Newsweek.

Журналисты напомнили, что предыдущий вариант под названием «КУБ-БЛА» был анонсирован еще в 2019 году. По их словам, уже тогда его возможности были «потрясающими». Теперь же, после доработки, этот беспилотный летательный аппарат должен получить дополнительные функции, которые создадут новые проблемы украинцам. Они также назвали этот новый дрон настоящим «ночным кошмаром» для ВСУ.

«Обновленная версия обеспечит гораздо более мощный удар по целям на Украине», - заявили авторы статьи.

Ранее «Подмосковье сегодня» уже приводило обещание представителей российского правительства заметно нарастить выпуск беспилотников. Их должны выпускать не менее чем по 32 тысячи единиц в год. Это практически втрое выше, чем производилось ранее.