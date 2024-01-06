Россия к 2030 году доведет производство авиабеспилотников до 32 тысяч единиц в год

Страна намерена нарастить производство авиабеспилотников до минимум 32 тыс в год. Такие данные озвучили в секретариате первого вице-премьера кабмина России Андрея Белоусова.

Отмечается, что указанное количество БПЛА минимум в три раза превышает уже имеющиеся объемы, что производит российская оборонка.

«Ежегодный объем производства БАС (за исключением образовательных БАС) планируется в объеме 32,5 тыс. шт. Это выше почти в три раза текущих объёмов производства», — цитирует заявление ТАСС.

Ранее сообщалось, что один из смертоносных беспилотников российского производства не имеет аналогов в мире. Военный эксперт Юрий Кнутов похвалил РСЗО «Торнадо», гаубицу «Коалиция» и емкий беспилотник «Ланцет», который эффективно показал себя во время спецоперации.