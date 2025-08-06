Американский журналист Алек Лун пропал в Норвегии во время похода

Издание CBS News сообщило , что американский журналист, специализирующийся на климатической тематике, Алек Лун, исчез во время одиночного похода по европейскому леднику.

Вероника Сильченко, супруга пропавшего, сообщила прессе, что 31 июля ее муж отправился в пеший тур в коммуну Одда, расположенную в губернии Хордаланн, на юго-западе Норвегии.

Отсутствие мобильной связи не вызывало у семьи опасений, учитывая его богатый туристический опыт. Однако, когда Лун не явился на обратный рейс в Великобританию в понедельник, 4 августа, Сильченко обратилась в полицию.

Жена журналиста сообщила, что последней весточкой от Алека была фотография, отправленная из района Одды. С тех пор о его местонахождении ничего не известно. В настоящее время ведутся поисково-спасательные работы, осложненные неблагоприятными погодными условиями.

По словам Вероники, Алек был буквально заворожен Арктикой. Он испытывал любовь к ледникам, снегу, исследователям и писал статьи на тему климата. Его главной темой всегда было сокращение Арктики из-за климатических изменений, и он стремился посетить самые холодные уголки планеты.

Ранее сообщалось, что три туриста пропали без вести во время сплава на Камчатке.