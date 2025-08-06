Американский журналист Алек Лун пропал в Норвегии во время похода
CBS: американский климатолог исчез на леднике во время похода в Норвегии
Издание CBS News сообщило, что американский журналист, специализирующийся на климатической тематике, Алек Лун, исчез во время одиночного похода по европейскому леднику.
Вероника Сильченко, супруга пропавшего, сообщила прессе, что 31 июля ее муж отправился в пеший тур в коммуну Одда, расположенную в губернии Хордаланн, на юго-западе Норвегии.
Отсутствие мобильной связи не вызывало у семьи опасений, учитывая его богатый туристический опыт. Однако, когда Лун не явился на обратный рейс в Великобританию в понедельник, 4 августа, Сильченко обратилась в полицию.
Жена журналиста сообщила, что последней весточкой от Алека была фотография, отправленная из района Одды. С тех пор о его местонахождении ничего не известно. В настоящее время ведутся поисково-спасательные работы, осложненные неблагоприятными погодными условиями.
По словам Вероники, Алек был буквально заворожен Арктикой. Он испытывал любовь к ледникам, снегу, исследователям и писал статьи на тему климата. Его главной темой всегда было сокращение Арктики из-за климатических изменений, и он стремился посетить самые холодные уголки планеты.
Ранее сообщалось, что три туриста пропали без вести во время сплава на Камчатке.