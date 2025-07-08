Три туриста пропали без вести во время сплава на Камчатке

На Камчатке объявлены пропавшими без вести трое туристов. Группа отправилась в речное путешествие на самостоятельно сконструированном катамаране, получившем название «Быстрый удод».

Как сообщил телеграм-канал SHOT, сплав по реке Камчатка начался 4 июля. В составе группы был известный российский путешественник, москвич Сергей Лекай, имеющий опыт плавания на самодельных плавсредствах в различных регионах. Вместе с ним в путешествие отправились 50-летний петербуржец Виталий Щеринов и 42-летняя Татьяна Кузнецова из Дмитрова Московской области.

Последний раз катамаран «Быстрый удод» с туристами наблюдали в районе острова Собачий. После этого момента связь с группой прервалась. Предполагается, что катамаран могло вынести в Камчатский залив, относящийся к Тихому океану. На данный момент поиски не дали результатов, никаких следов пропавших обнаружить не удалось.

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