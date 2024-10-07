Американца, сражавшегося на стороне ВСУ, осудили на шесть лет и 10 месяцев

Мосгорсуд вынес обвинительный приговор 72-летнему гражданину США Стефану Хаббарду в связи с его участием в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины. Как сообщил ТАСС, Хаббарду назначили наказание в виде шести лет и 10 месяцев лишения свободы в колонии.

В ходе разбирательства Хаббард признал свою вину по предъявленным обвинениям. В срок лишения свободы ему зачли время предварительного заключения начиная с 2 апреля 2022 года. При этом адвокат американца сообщил о планах обжаловать решение суда.

Суд также отметил, что материалы дела в отношении неустановленных лиц выделены в отдельное производство. Кроме того, с Хаббарда в пользу государства взыскано 142 тыс. гривен, изъятых в ходе расследования.

Ранее сообщалось, что в Приморье задержали трех иностранцев, пересекших границу ради дикоросов.